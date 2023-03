Spaltet sich die Linke? Wagenknecht schürt Spekulationen

Für Sahra Wagenknecht läuft in der Linken schon lange vieles falsch. In der Partei sind aber auch viele genervt von der so bekannten wie pointierten Politikerin. Fängt die jetzt etwas Neues an?

05. März 2023 - 11:55 Uhr | Verena Schmitt-Roschmann und Christine Schultze, dpa

Sahra Wagenknecht sitzt für die Linke seit 2009 im Bundestag. © Monika Skolimowska/dpa