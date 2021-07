Schäuble: Frauen haben es in der Politik nicht mehr schwerer

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sieht keine Benachteiligung mehr für Frauen in der heutigen Politik. Auf eine entsprechende Frage der "Bild am Sonntag" sagte der CDU-Politiker: "Früher war es in der Tat so. Zu Beginn der Kanzlerschaft von Angela Merkel sind noch Schweißflecken an ihrem Sommerkleid thematisiert worden. Das fand ich unmöglich. Heute haben es Frauen in der Politik nicht mehr schwerer."

11. Juli 2021 - 00:47 Uhr | dpa

Wolfgang Schäuble (CDU), Bundestagspräsident, sieht keine Benachteiligung mehr für Frauen in der heutigen Politik. © Kay Nietfeld/dpa