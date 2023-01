Polen will Genehmigung für Leopard-Lieferung beantragen

Polen wird bei der Bundesregierung eine Genehmigung für die Lieferung der in Deutschland hergestellten Kampfpanzer vom Typ Leopard an die Ukraine beantragen. Das kündigte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in Posen an.

23. Januar 2023 - 10:52 Uhr | dpa

Polens Ministerpräsident: Mateusz Morawiecki. © Kay Nietfeld/dpa

