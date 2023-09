Pakistan: Dutzende Tote bei Selbstmordanschlag

Am pakistanischen Feiertag zu Ehren des Propheten Mohammed kommt es zu einem Anschlag. Mindestens 31 Menschen sterben. Und die Zahl könnte noch steigen: Viele Verletzte befinden sich in einem kritischen Zustand.

Bei dem Selbstmordanschlag in Pakistan wurden mindestens 62 Menschen verletzt.

Islamabad

Im Südwesten Pakistans sind bei einem Selbstmordanschlag während einer religiösen Veranstaltung mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. 62 weitere wurden verletzt, wie ein Polizeioffizier vor Ort der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Unter den Toten befinde sich auch ein Polizeioffizier. Demnach sei es zu der Tat gekommen, als sich Anhänger des Sufi-Islams vor einer Moschee in der Stadt Mastung in der Provinz Baluchistan versammelten. Die Zahl der Toten könnte noch steigen: Nach Angaben eines Krankenhauses waren viele Verletzte in einem kritischen Zustand.

Die Zeitung "Dawn" sprach unter Berufung auf den Gesundheitsminister vor Ort sogar von 52 Toten. Bisher hat sich noch niemand zu der Tat bekannt. Anhänger des Sufismus werden in Pakistan vor allem von der Terrormiliz Islamischer Staat verfolgt.

Im vornehmlich muslimischen Pakistan fanden heute zahlreiche Feierlichkeiten zu Ehren des Geburtstages des Propheten Mohammed statt. Menschen versammelten sich an diesem pakistanischen Feiertag, um gemeinsam zu beten und an Prozessionen teilzunehmen.