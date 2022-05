NRW: CDU und Grüne nehmen Sondierungsgespräche auf

Nun ist es offiziell: CDU und Grüne wollen in Nordrhein-Westfalen gemeinsam regieren. Die Sondierungsgespräche sollen in der kommenden Woche beginnen.

Die CDU ist aus den Landtagswahlen in NRW als stärkste Partei hervorgegangen.

Düsseldorf

CDU und Grüne wollen kommende Woche Sondierungsgespräche über eine mögliche Koalition in Nordrhein-Westfalen aufnehmen. Gremien beider Parteien hätten sich am Sonntag dafür ausgesprochen, wie CDU und Grüne am Abend mitteilten.