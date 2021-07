Neue US-Regierung überstellt erstmals Guantánamo-Häftling

Seit fast 20 Jahren gibt es das berüchtigte US-Gefangenenlager in Guantánamo. Präsident Biden will verbliebene Häftlinge jetzt nach Möglichkeit in ihre Heimatländer abschieben.

19. Juli 2021 - 16:29 Uhr | dpa

Ein Mann in Gefängniskleidung. Erstmals überstellt die Biden-Regierung einen Häftling aus dem berüchtigten Gefangenenlager Guantanamo Bay an sein Heimatland. © Valentin Bianchi/AP/dpa/Symbolbild