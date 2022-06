Mindestlohn soll erhöht werden - Kritik am Gesamtpaket

Ein Mindestlohn von 12 Euro - so hat es Olaf Scholz versprochen, und so soll es umgesetzt werden. Auch ein anderer Beschluss soll zeitgleich erfolgen. Am Gesamtpaket gibt es Kritik.

03. Juni 2022 - 07:22 Uhr | dpa

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) spricht zum Tagesordnungspunkt "Mindestlohn - geringfügige Beschäftigung" im Bundestag. © Fabian Sommer/dpa