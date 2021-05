Mindestens 25 Tote bei Explosion nahe Schule in Kabul

Bei einer Explosion nahe einer Schule in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Samstag mindestens 25 Menschen getötet worden. Darüber hinaus gab es nach Angaben des Innenministeriums mehr als 50 Verletzte. Was die Explosion auslöste, war zunächst nicht klar.

08. Mai 2021 - 16:20 Uhr | dpa

Blick über die afghanische Hauptstadt Kabul (Archivbild). © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB

Kabul © dpa-infocom, dpa:210508-99-519803/2 Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de