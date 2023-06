Mexikos Außenminister will für Präsidentenamt kandidieren

Marcelo Ebrard räumt seinen Posten in der Regierung, um sich für das höchste Amt Mexikos zu bewerben. Damit würde er unter anderem gegen die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt antreten.

Mexiko-Stadt

Ein Jahr vor der Präsidentenwahl in Mexiko hat Außenminister Marcelo Ebrard seinen Rücktritt angekündigt. Er werde sein Amt am kommenden Montag niederlegen, um sich im internen Wettbewerb der Regierungspartei um eine Nominierung als Präsidentschaftskandidat zu bemühen, sagte der 63-jährige Minister und ehemaliger Bürgermeister von Mexiko-Stadt.

Die linksnationalistische Bewegung der Nationalen Erneuerung (Morena) von Präsident Andrés Manuel López Obrador will am Sonntag bei einer Sitzung des nationalen Parteirats über das Auswahlverfahren beraten. Der gemeinsame Kandidat von Morena und zwei verbündeten Parteien soll durch eine Umfrage bestimmt werden.

Als aussichtsreichste Anwärterin gilt die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum (60). Sie könnte die erste Präsidentin des bevölkerungsreichsten spanischsprachigen Landes mit 126 Millionen Einwohnern werden. López Obrador, der nach sechs Jahren Amtszeit nicht wieder kandidieren darf, ist in der Bevölkerung sehr beliebt. Seine Partei liegt vor der Präsidentenwahl am 2. Juni 2024 klar in Führung.