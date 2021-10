Merkel ermutigt Frauen in der Politik

Während sich die Union nach der historischen Wahlniederlage neu aufstellen will, macht sich Bundeskanzlerin Angela Merkel für Frauen in der Politik stark. Nur Männer? Das passe nicht mehr in die Zeit.

23. Oktober 2021 - 01:00 Uhr | dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht während einer Pressekonferenz auf einem EU-Gipfel. © Aris Oikonomou/Pool AFP/AP/dpa