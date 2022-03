Mehr als vier Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet

Seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar haben laut UN-Flüchtlingshilfswerk 4,02 Millionen Menschen die Ukraine verlassen.

Eine Frau namens Swetlana, die aus Charkiw angereist ist, weint, während sie mit anderen Kriegsflüchtlingen aus der benachbarten Ukraine am polnischen Grenzübergang in Medyka in einer Schlange wartet.

Genf

Die Zahl der aus der Ukraine geflüchteten Menschen hat die Marke von vier Millionen überschritten. Seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar haben 4,02 Millionen Menschen das Land verlassen, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Mittwoch meldete.

Zusätzlich sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen rund 6,5 Millionen Menschen innerhalb der Ukraine auf der Flucht.

Die weitaus größte Zahl der ins Ausland Geflüchteten (2,34 Millionen) sind bislang in Polen gezählt worden, gefolgt von Rumänien (609.000). In Moldau, Ungarn und der Slowakei sind ebenfalls Hunderttausende angekommen. In Deutschland wurden mehr als 280.000 Ankommende gezählt. Da es keine festen Grenzkontrollen gibt und Menschen mit ukrainischem Pass für 90 Tage visumsfrei einreisen können, dürfte die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland insgesamt tatsächlich deutlich höher liegen.