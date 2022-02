Hunderte demonstrieren gegen Sicherheitskonferenz

Auf der Sicherheitskonferenz in München wird versucht, einen Krieg in der Ukraine zu verhindern. Gleichzeitig protestieren zahlreiche Menschen in der Innenstadt gegen das Expertentreffen.

19. Februar 2022 - 16:49 Uhr | dpa

In der Münchner Innenstadt demonstrieren Hunderte Menschen gegen die Sicherheitskonferenz. © Felix Hörhager/dpa

München Etwa 1600 Gegnerinnen und Gegner der Sicherheitskonferenz (Siko) sind durch die Münchner Innenstadt gezogen. Die Spitze des Zuges habe am Nachmittag den Marienplatz erreicht, teilte die Polizei mit. Bis zum frühen Abend sollten sich die Teilnehmer dort für eine Abschlussveranstaltung versammeln. Die Polizei rechnet dort mit noch höheren Teilnehmerzahlen. Angemeldet hatte den Demonstrationszug vom Karlsplatz zum Marienplatz das "Aktionsbündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz". Neben dem Demonstrationszug gab es auch einige kleinere Veranstaltungen. So trafen sich Gegner der Siko für eine Menschenkette auf dem Karlsplatz - sie war ebenfalls angemeldet von dem Aktionsbündnis. Die genaue Teilnehmerzahl konnte die Polizei hier zunächst nicht nennen. Auf dem Odeonsplatz demonstrierten weniger als 200 Menschen unter dem Titel "Frieden für die Ukraine". Die Münchner Sicherheitskonferenz ist das weltweit wichtigste Expertentreffen zur Sicherheitspolitik. Es nehmen rund 30 Staats- und Regierungschefs teil, außerdem mehr als 80 Minister. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de