Pariser Hilfsgipfel will 100-Milliarden-Paket für Afrika

Die Corona-Pandemie hinterlässt in Afrika tiefe Spuren - vor allem in der Wirtschaft. Frankreichs Präsident Macron will einen "New Deal", um den Kontinent vor dem Abdriften zu bewahren. Es geht um viel Geld.

18. Mai 2021 - 17:02 Uhr | dpa

Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich. © Ludovic Marin/AFP/dpa