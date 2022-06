Gas-Abhängigkeit: Bittere Wahrheit

AZ-Nachrichtenredakteurin Martina Scheffler über Wege aus der Energiekrise.

Die Prognos-Studie zeigt in aller Deutlichkeit, was uns alle erwarten könnte, abseits von Inflation und Frieren für den Frieden. Es ist müßig, darüber zu diskutieren, was in der Vergangenheit versäumt worden ist, wie etwa der schnellere Ausbau der Erneuerbaren Energien.

Kohle und AKWs nutzen

Ja, es ist schlimm, dass sich nichts anderes mehr aufdrängt als die Lösungen, die eigentlich von gestern schienen. Aber angesichts der Tatsache, dass wir jetzt Auswege brauchen und nicht erst in drei Jahren, muss man auf Kohle setzen, muss man Atomkraftwerke länger halten. Denn Wind und Sonne gibt es nicht Tag und Nacht. Und wer baut uns so schnell die ganzen Windräder? Es fehlt Material und es fehlen Arbeitskräfte.