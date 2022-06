Früherer Bundeswirtschaftsminister Bangemann ist tot

Als Bundeswirtschaftsminister hatte der FDP-Politiker Martin Bangemann keinen leichten Stand. In der EU hingegen war er ein angesehener Kommissar. Am Dienstag ist er in Frankreich gestorben.

29. Juni 2022 - 19:09 Uhr | dpa

Martin Bangemann auf einer Aufnahme aus dem Jahr 1986. Der frühere Bundeswirtschaftsminister ist im Alter von 87 Jahren gestorben. © Jörg Schmitt/dpa