"Frauenverachtend": Zoff zwischen Post und Bystron

Florian Post, Münchner SPD-Abgeordneter, liegt schon lange im Clinch mit AfD-Rechtsaußen Petr Bystron - worum es in dem bizarren Streit der beiden Politiker geht.

München - Der Zoff zwischen dem Münchner SPD-Bundestagsabgeordneten Florian Post und seinem Kollegen, dem AfD-Rechtsaußen Petr Bystron, gärt nun schon seit Jahren - jetzt ist er um ein besonders bizarres Kapitel reicher.

"So ein unmöglicher Typ sitzt noch im Bundestag"

Was ist passiert? Post hatte am 17. November auf Facebook ein Foto gepostet, auf dem Bystron neben dem Text "Es gibt Frauen die sollten lieber an einer Stange tanzen als Politik zu machen" zu sehen ist, und mit folgenden Worten kommentiert: "Und so ein unmöglicher und dummer Typ sitzt tatsächlich (noch) im Bundestag!" Nachdem Post in früheren Beiträgen Bystron bereits als "Nazi" und "Rechtsextremist" bezeichnet hatte, verwundert es kaum, dass dieser nun anwaltlich gegen den SPD-Mann vorgehen will. Allerdings nicht, was naheliegend wäre, wegen Verunglimpfung, sondern wegen einer Urheberrechtsverletzung.

Denn das Porträt Bystrons sei, so steht es in dem anwaltlichen Schreiben, das Post am 26. November erhielt, "im Mai 2018 von der Berufsfotografin Ekatarina Schuttensack im deutschen Bundestag geschossen" worden. Das Nutzungs- und Verwertungsrecht liege deshalb bei Mandant Bystron. Dagegen habe Post mit der Veröffentlichung auf seiner Facebookseite verstoßen, weshalb das Foto zu entfernen und eine Unterlassungserklärung abzugeben sei.

Florian Post will Unterlassungserklärung nicht unterzeichnen

Post sagt zur AZ: "So ein frauenverachtender Typ hat in der Politik nichts verloren." Der Abgeordnete für den Münchner Norden zeigt deshalb Rückgrat. Er will es darauf ankommen lassen und die Unterlassungserklärung nicht unterzeichnen. "Das tue ich erst, wenn es ein Gericht anordnet", so Post weiter. Bystron war zuletzt auch im Bundestag wegen ungebührlichen Verhaltens aufgefallen.

Er hatte mit zwei weiteren Fraktionskollegen von der AfD am 18. November "Gäste" zur Abstimmung über das Dritte Bevölkerungsschutzgesetz in den Reichstag eingeladen. Diese bedrängten und schüchterten Abgeordnete ein, darunter auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) - offensichtlich, um deren Abstimmungsverhalten zu beeinflussen.

AfD-Politikern drohen Geldstrafen bis zu 10.000 Euro

Derzeit prüft der Bundestag Sanktionen gegen die Schleuser von der AfD. Möglich sind Geldstrafen (bis zu einer Höhe von 10.000 Euro, was einer monatlichen Diät entspricht) oder ein Sitzungsverbot. Die eigene Fraktion hat Bystron und seinem Parteifreund Udo Hemmelgarn allerdings bereits für drei Monate Redeverbot erteilt. Post: "Das muss man erstmal schaffen bei der AfD."