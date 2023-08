Foto-Kosten der Staatskanzlei explodieren in Söders Amtszeit

Markus Söder ist einer der meistfotografierten Menschen in Bayern. Das zeigt sich nicht nur in sozialen Netzwerken, wo auch Selfies dabei sind, sondern auch in den Fotohonoraren der Staatskanzlei. Diese sind in der Amtszeit des 56-Jährigen förmlich explodiert.

01. August 2023 - 12:25 Uhr | dpa