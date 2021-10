EU-Kommission stellt Türkei desaströses Zeugnis aus

"Weitere Rückschritte in vielen Bereichen": Mit Worten wie diesen bewertet die EU-Kommission die jüngsten Entwicklungen in der Türkei. Den Geldhahn will sie dem Land aber weiter nicht zudrehen.

19. Oktober 2021 - 22:09 Uhr | dpa

Die Demokratie unter dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan wird von der EU scharf kritisiert. © Francisco Seco/AP/dpa