Drei Tote durch schwere Erdbeben

Rettungskräfte tragen Hilfsgüter in den Autonomen Kreis Yangbi Yi in der südwestchinesischen Provinz Yunnan. Ein Erdbeben der Stärke 7,4 hat den Nordwesten Chinas erschüttert. Das Zentrum lag nach Angaben des seismischen Netzwerks Geofon in Potsdam in der Provinz Qinghai und wurde in einer Tiefe von zehn Kilometern gemessen.

© XinHua/dpa