Chrupalla mit Corona infiziert

Tino Chrupalla, Fraktionsvorsitzender der AfD, nimmt am Dienstag nicht an der konstituierenden Sitzung des Bundestages teil. Er ist positiv auf Covid-19 getestet worden und in Quarantäne. Chrupalla hatte sich zuletzt Fragen nach seinem Impfstatus verbeten.

22. Oktober 2021 - 15:27 Uhr | dpa

Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla. © Hendrik Schmidt/dpa