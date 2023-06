CDU-Vize Jung auf Distanz zu Merz: "AfD ist Hauptgegner"

Der stellvertretende CDU-Chef Jung widerspricht Merz. Er sieht die AfD und die Linke als ideologische Hauptgegner, nicht die Grünen.

Berlin

Der stellvertretende CDU-Parteivorsitzende Andreas Jung hat sich von der Kampfansage seines Vorsitzenden Friedrich Merz an die Grünen distanziert.

"Natürlich ist unser ideologischer Hauptgegner die AfD", sagte der Bundestagsabgeordnete in der SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg". Neben der AfD bekämpfe man die Linke. In Baden-Württemberg regiere die CDU erfolgreich mit den Grünen. "In der Bundespolitik sind wir Wettbewerber", erläuterte der CDU-Klimaexperte.

Merz hatte nach der Wahl eines AfD-Kandidaten zum Landrat im thüringischen Kreis Sonneberg eine stärkere Auseinandersetzung mit den Grünen angekündigt - diese seien auf absehbare Zeit "die Hauptgegner" in der Bundesregierung.

Der Baden-Württemberger Jung ist dagegen, sich vor allem an den Grünen in der Ampel-Koalition abzuarbeiten. "Wir haben es ja mit einer gemeinsamen Bundesregierung zu tun." Er wolle sich inhaltlich und mit konstruktiver Kritik mit der Regierung auseinandersetzen. Den Grünen im Bund hielt er vor, mit dem Heizungsgesetz polarisiert zu haben. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warf er vor, sich zu wenig um den Klimaschutz zu kümmern.