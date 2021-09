Bundestagswahl 2021 im Newsblog: Großteil der Wahlberechtigten ist schon entschieden

Am Sonntag, 26. September, ist Bundestagswahl. Wer gewinnt, wer verliert? Wer wird Kanzler oder Kanzlerin? Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock (Grüne) und Armin Laschet (CDU) wissen ab Sonntag, 18 Uhr, mehr. Dann beginnt die Auszählung. Der AZ-Newsblog zur Wahl.

München/Berlin - Die Bundestagswahl am Sonntag ist so spannend wie selten, Angela Merkel tritt nach 16 Jahren im Amt ab – das hat es so zuvor in der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Wer regiert Deutschland die nächsten vier Jahre? Wie sieht der 20. Deutsche Bundestag aus? Schafft die SPD tatsächlich den Wahlsieg, und Olaf Scholz es damit ins Kanzleramt? Oder holt die Union mit Armin Laschet doch noch in den letzten Tagen auf? Und wo landen die Grünen mit Annalena Baerbock am Ende?

Mit der AZ verpassen Sie keine wichtige Nachricht, alle Informationen zur Bundestagswahl gibt es hier im Newsblog.

Bundestagwahl-News vom 23.9.2021

Noch unsicher? Jetzt den AZ-Wahlhelfer testen!

Mit dem AZ-Wahlhelfer können Sie Ihre Positionen zu verschiedenen Themen mit denen der Direktkandidatinnen und Direktkandidaten in den vier Münchner Wahlkreisen abgleichen. Hier geht's zum AZ-Wahlhelfer!

Alle Fragen zur Wahl am Sonntag

Muss ich im Wahllokal eine Maske tragen? Bis wann kann ich noch die Briefwahlunterlagen beantragen und vor allem: bis wann muss ich sie abgegeben haben? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen gibt es hier.

Welche Koalition wird es am Ende?

Ampel, Jamaika oder doch Kenia? Selten war vor einer Bundestagswahl so unklar, welche Regierung herauskommt. Es gibt kaum Gewissheit, was die eigene Stimme bewirkt. Es gibt wahrscheinliche Szenarien – und mögliche Überraschungen. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2021: Welche Partei passt zu mir? +++

Wer sich wenige Tage vor der Wahl noch unsicher sein sollte, kann hier den offiziellen Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung ausprobieren. Hier kann die eigene Position zu 38 verschiedenen Thesen mit denen der Parteien verglichen werden.

+++ Großteil der Wahlberechtigten ist schon entschieden +++

Für die meisten Wähler sind die Würfel schon gefallen: Wenige Tage vor der Bundestagswahl haben sich knapp drei Viertel der Wahlberechtigten in Deutschland nach eigenen Angaben bereits für eine Partei entschieden. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor. Am Donnerstagabend treffen die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten aller Bundestagsparteien in einer gemeinsamen Runde von ARD und ZDF aufeinander.

In der aktuellen YouGov-Umfrage erklärten 74 Prozent der Befragten, dass sie bereits eine endgültige Entscheidung getroffen haben. 15 Prozent sagten, sie wollten sich erst später endgültig entscheiden. Neun Prozent machten keine Angaben, ein Prozent wählte die Option "weiß nicht". Die Befragung wurde online zwischen dem 16. und 22. September durchgeführt.

Das bedeutet, dass die Wahlkämpfer nur noch einen begrenzten Spielraum haben, um die Stimmung unter den Wählern auf den letzten Metern noch zu ändern. Auch bei Yougov liegt die SPD mit 25 Prozent vor der Union, die in dieser Umfrage auf 21 Prozent kommt (plus ein Punkt im Vergleich zur Vorwoche). An dritter Stelle liegen die Grünen mit 14 Prozent (minus 1), gefolgt von der AfD mit 12 Prozent (plus 1) und der FDP mit 11 Prozent (plus 1). Die Linke käme auf 7 Prozent (minus 1).

+++ Behindertenbeauftragter will volle Barrierefreiheit in Wahllokalen +++

Jürgen Dusel. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, hat vor der Bundestagswahl umfassende Barrierefreiheit in den Wahllokalen gefordert. "Zwar sind viele Wahllokale beispielsweise für Rollstuhlfahrer zugänglich, damit sind sie aber noch lange nicht für alle Menschen mit Behinderungen barrierefrei", sagte Dusel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag). "Alle Sehbehinderten müssen Wahlschablonen und alle tauben Menschen sollten durch Gebärdensprachdolmetscher Unterstützung erhalten."

Die Politik solle Menschen mit Behinderungen nicht auf die Briefwahl abschieben. "Wer ins Wahllokal gehen will, sollte darin vom Staat unterstützt werden. Die Assistenz für jeden Menschen mit Behinderungen sollte sichergestellt werden", sagte er. Bund, Länder und Parteien müssten auch die Informationen über die Wahl - also über Wahlscheine, Parteiwerbung, Wahllokale - barrierefrei gestalten.

