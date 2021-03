Bürgerdialog zur Zukunft Europas soll noch im März starten

Wie soll das Europa der Zukunft aussehen? Und was erwarten die Menschen von der EU? Die Politik will zu Fragen wie diesen in den kommenden Monaten die Meinung der Bürger hören.

02. März 2021 - 07:37 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Antonio Costa (l.), Premierminister von Portugal und Vertreter der EU-Ratspräsidentschaft, David Sassoli (M.), Präsident des Europäischen Parlaments, und Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, bei einer Pressekonferenz im Gebäude des Europäischen Parlaments. © Olivier Matthys/AP/dpa