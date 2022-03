Biden zu Putin: Diktatoren müssen Preis zahlen

Heute wendet sich US-Präsident in der "State of the Union" an die amerikanische Bevölkerung. Doch anders als in vergangenen Jahren adressiert die Rede wohl auch einen Nicht-Bürger: Wladimir Putin.

02. März 2022 - 00:08 Uhr | dpa

Präsident Joe Biden im East Room des Weißen Hauses. © Patrick Semansky/AP/dpa