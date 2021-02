Biden und Merkel bei G7-Gipfel und Sicherheitskonferenz

Viel ist in den vergangenen Wochen über einen Neuanfang in den Beziehungen zwischen den USA und Europa nach der Ära Trump geredet worden. Jetzt geht es mit zwei Veranstaltungen an einem Tag los.

19. Februar 2021 - 05:26 Uhr | dpa

Kanzlerin Angela Merkel trifft heute bei zwei diplomatischen Treffen auf den neu gewählten US-Präsidenten Joe Biden. © picture alliance / dpa