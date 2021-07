Biden richtet Abendessen für die Kanzlerin aus

Unter Vorgänger Donald Trump litten die transatlantischen Beziehungen, US-Präsident Joe Biden setzt beim anstehenden Treffen mit Angela Merkel auf Diplomatie - und lädt zum Abendessen im Weißen Haus.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steigt in den Airbus A340 "Theodor Heuss" der Flugbereitschaft der Luftwaffe der Bundeswehr.

Washington

US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden richten beim Besuch von Angela Merkel am kommenden Donnerstag im Weißen Haus ein Abendessen zu Ehren der scheidenden Kanzlerin aus. An dem Dinner soll auch Merkels Ehemann Joachim Sauer teilnehmen, wie aus dem Wochenprogramm des US-Präsidenten hervorgeht.

Zuvor stehen am Donnerstag ein bilaterales Gespräch, ein erweitertes Treffen und eine gemeinsame Pressekonferenz Merkels und Bidens auf dem Programm. Merkel ist die erste Regierungschefin aus Europa, die von Biden seit dessen Amtsantritt im Januar im Weißen Haus empfangen wird.

Biden will die unter seinem Vorgänger Donald Trump schwer belasteten Beziehungen zu Deutschland reparieren. Beim Treffen mit Merkel wird nach Angaben des Weißen Hauses auch die deutsch-russische Pipeline Nord Stream 2 angesprochen werden. Washington und Berlin bemühen sich um einen Kompromiss in dem Streitpunkt. "Wir sind nach wie vor der Meinung, dass es sich um einen schlechten Deal handelt, der globale Probleme mit sich bringt", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Außerdem dürfte es um den Klimawandel, den Kampf gegen die Corona-Pandemie, das Verhältnis zu China und Russland sowie um zahlreiche weitere Themen gehen.

In Bidens Wochenprogramm hieß es, Merkels Arbeitsbesuch "wird die tiefen und dauerhaften bilateralen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland bekräftigen". Für Merkel dürfte es die letzte USA-Reise als Bundeskanzlerin werden. Bei der Bundestagswahl Ende September tritt sie nicht mehr an. Zuletzt war Merkel im April 2018 im Weißen Haus, damals war Trump Präsident.

© dpa-infocom, dpa:210712-99-346429/2