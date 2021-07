Biden fordert von Putin Maßnahmen gegen Hackerangriffe

Immer häufiger werden Ziele in den USA und anderen Staaten zum Ziel von Hackerangriffen. Die Regierung in Washington sieht Russland in der Verantwortung und erhöht den Druck.

09. Juli 2021 - 21:11 Uhr | dpa

Fordert Moskau auf, gegen Hacker vorzugehen: Joe Biden. © Evan Vucci/AP/dpa