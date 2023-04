Bayerische Opposition fordert Razzia in CSU-Zentrale

In Untersuchungsausschüssen des Landtags geht es gerne hoch her. Dass es jedoch einen Antrag auf die Durchsuchung einer Parteizentrale gibt, dürfte zumindest in Bayern ein absolutes Novum sein.

04. April 2023 - 04:10 Uhr | dpa

Die CSU-Zentrale in München. © Matthias Balk/dpa