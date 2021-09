Ausschuss zur Kapitol-Attacke lädt Trump-Vertraute vor

Ein Ausschuss in den USA untersucht den Angriff auf das Kapitol am 6. Januar in Washington D.C. Zur Aufklärung wird auch Trumps Ex-Chefstratege Steve Bannon vorgeladen.

24. September 2021 - 03:47 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Stephen Bannon war Chefstratege des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. © Andrew Harnik/AP/dpa