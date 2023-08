Anzeichen für mögliche Annäherung Saudi-Arabiens mit Israel

Eine Annäherung der beiden Staaten schien jahrzehntelang so gut wie ausgeschlossen. Doch nun könnte es Berichten zufolge Umrisse eines Abkommens geben. Viele Fragen und Hürden sind jedoch noch offen.

Riad/Tel Aviv/Washington

Bei einer möglichen Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel gibt es einem US-Medienbericht zufolge Bewegung. Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf US-Regierungskreise berichtete, haben sich die USA und Saudi-Arabien im Grundsatz auf die Umrisse eines entsprechenden Abkommens verständigt.

Demnach würde Saudi-Arabien Israel anerkennen und dafür im Gegenzug US-Sicherheitsgarantien und Hilfe beim Aufbau eines zivilen Atomprogramms bekommen. Israel müsste dafür umfassende Zugeständnisse an die Palästinenser machen. Eine Annäherung der beiden Staaten schien jahrzehntelang so gut wie ausgeschlossen.

Die "New York Times" hatte zuvor ebenfalls von solch einem Plan berichtet. Seitdem gibt es Spekulationen, ob Saudi-Arabien als nächstes Land der arabischen Welt seine Beziehungen mit Israel normalisieren könnte. Die USA sind Schutzmacht Israels und auch für Saudi-Arabien ein wichtiger Verbündeter.

Für einen möglichen Durchbruch, der dem "Wall Street Journal" zufolge in den nächsten 9 bis 12 Monaten zustandekommen könnte, gibt es aber noch viele offene Fragen und Hürden. Dazu zählt Israels rechtsreligiöse Regierung, in der Zugeständnisse an die Palästinenser nur sehr schwer durchsetzbar wären. Für ein US-Abkommen mit Riad wäre auch die Zustimmung des Senats in Washington nötig - was mit Blick auf Kritiker Saudi-Arabiens ebenfalls alles andere als sicher ist.