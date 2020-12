100 Tage Maske tragen: Biden plant Appell an Amerikaner

In den USA steigen die Infektionszahlen weiter ungebremst an. Erst heute haben die erfassten Neuinfektionen einen neuen Höchststand erreicht. Joe Biden will die Amerikaner dazu aufrufen, 100 Tage lang Masken in der Öffentlichkeit zu tragen.

04. Dezember 2020 - 21:01 Uhr | dpa

Will die Amerikaner dazu aufrufen, 100 Tage lang Masken in der Öffentlichkeit zu tragen: Der gewählte Präsident (President-elect) Joe Biden. © Carolyn Kaster/AP/dpa