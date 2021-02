Zwei Tote nach Erdrutsch in Indonesien

In der Regenzeit kommt es in Indonesien öfter zu Erdrutschen. Häufig enden diese für Bewohner betroffener Häuser tödlich - so auch jeztt wieder in Ost-Java.

15. Februar 2021 - 11:42 Uhr | dpa

Ein Rettungshelfer inspiziert ein zerstörtes Haus im Dorf Nganjuk. © Trisnadi/AP/dpa

Jakarta Bei einem schweren Erdrutsch in der indonesischen Provinz Ost-Java sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. 16 weitere würden noch vermisst, zitierte die Zeitung "Kompas" einen Behördensprecher. Zwei Verschüttete seien bislang lebend geborgen worden. Helfer versuchten, sich zu den von dem Erdrutsch betroffenen Häusern im Bezirk Nganjuk vorzuarbeiten. In der Provinz wurden nach schweren Regenfällen mindestens neun weitere Dörfer von Sturzfluten in Mitleidenschaft gezogen. In Indonesien kommt es in der Regenzeit zwischen Oktober und April häufig zu heftigen Regenfällen und Erdrutschen. © dpa-infocom, dpa:210215-99-446034/3 Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de