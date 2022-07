Zwei tote Männer in Wohnung gefunden - Ermittlungen laufen

Im westfälischen Hamm wurden zwei tote Männer in einer Wohnung gefunden. Die Todesursache ist noch unklar.

Die Polizei ermittelt im Fall zweier toter Männer in Hamm. (Symbolbild)

Hamm

In einer Wohnung in Hamm sind die Leichen zweier Männer gefunden worden. Es sei eine Mordkommission eingerichtet worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Dortmund am Donnerstag.

Die Todesursachen seien aber noch unklar. Zuvor hatte der "Westfälische Anzeiger" darüber berichtet.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei den Toten um Männer im Alter von 40 und 52 Jahren. Inwiefern sie miteinander in Beziehung standen, war zunächst unklar. Es gebe keine Hinweise auf Verwandtschaft, sagte die Staatsanwältin. Die beiden waren demnach am Mittwochabend in der Wohnung des 52-Jährigen von dessen Angehörigen entdeckt worden, die daraufhin die Polizei riefen.

Die Ermittler erhoffen sich weitere Erkenntnisse von Obduktionen der Leichen. Diese sind laut Staatsanwaltschaft am Donnerstag geplant.