Zwei tote Männer in Sparkassenfiliale gefunden

Grausamer Fund in einer Sparkassenfiliale in Schleswig: In einem Vorraum werden zwei leblose Männer entdeckt. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es laut Polizei nicht.

19. Oktober 2022 - 13:45 Uhr | dpa

In einer Sparkassenfiliale in Schleswig sind zwei tote Männer gefunden worden. © Benjamin Nolte/dpa

Schleswig Nach dem Fund zweier lebloser Männer am Mittwoch in einer Sparkassenfiliale in Schleswig geht die Polizei nach derzeitigem Stand nicht von einem Verbrechen aus. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, sagte ein Polizeisprecher. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der eine Mann bereits tot gewesen und der andere trotz Reanimationsmaßnahmen gestorben. Der 35-Jährige und der 39-Jährige aus Schleswig hätten in einem Vorraum des Geldinstituts übernachtet. Am Morgen gegen 7.20 Uhr wurden sie dort entdeckt. Warum sie starben, soll nun eine Obduktion klären.