Zum Wochenende wird es wärmer: 20 Grad und mehr

Am Wochenende kann der Pulli so langsam in den Schrank wandern. Die Temperaturen steigen - dazu scheint verbreitet die Sonne.

19. April 2023 - 13:32 Uhr | dpa

Ein Fischerboot am Ostseestrand. © Marcus Brandt/dpa

Offenbach Erst noch Schnee in Teilen Deutschlands, dann aber fast überall mehr als 20 Grad: Das Wochenende könnte nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Wende bringen. Derzeit ströme aus dem Osten noch kältere Luft zu uns, die neben Regen auch wieder Schneefall im Bergland bringe, sagte die Meteorologin Jacqueline Kernn von der Wettervorhersagezentrale in Offenbach. Die Nächte bleiben frisch, im Bergland und im Süden teils auch frostig. "Empfindliche Pflanzen sollte man unbedingt schützen", sagt Kernn. An den Alpen kann es auch nochmal schneien, allerdings bleibt der Schnee wohl nur oberhalb von 1000 Metern liegen. Zum Wochenende wird es auf der Vorderseite eines Tiefdruckgebietes aus Südwesten deutlich milder, so die Meteorologin. "Die Temperatur steigt am Samstag meist auf über 20 Grad." Dazu scheint verbreitet die Sonne. Nur im Westen machen sich Ausläufer eines Tiefs bemerkbar, das dichtere Wolken und auch Schauer oder Gewitter bringen kann. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de