Zugelassener Corona-Schnelltest für zu Hause  5,99 Euro pro Antigentest

Dass Schnelltests im Gegensatz zu PCR-Tests schon binnen weniger Minuten ein Ergebnis liefern, liegt daran, dass sie ganz ohne Labor auskommen. Stattdessen wird die Infektion über einen Teststreifen anhand bestimmter Virusproteine nachgewiesen. Ein Ergebnis liegt in der Regel schon nach etwa 15 Minuten vor.

kalierbarer und minutenschneller Nachweis von COVID-19-Antigenen

Probeentnahme im vorderen Nasenbereich

Ergebnis: nach circa 15 Minuten

Sensitivität: 95,37 Prozent

Spezifität: 99,13 Prozent

Genauigkeit: 97,31 Prozent

Einzelverpackte Test-Kits: SARS-CoV-2-Antigen-Testkassette, Probenextraktionspuffer, Einweg-Virusprobenabstrich, Probenbeutel, Gebrauchsanweisung

Für den Corona-Schnelltest ist ein Abstrich aus dem vorderen Nasenbereich notwendig. Der Teststreifen ist mit spezifischen Antikörpern beschichtet, an die das Virusprotein bindet. Sofern es in der Probe enthalten ist, löst das eine Enzymreaktion aus, die wiederum einen Farbstoff freisetzt. Das wird dann in Form eines Strichs als positives Ergebnis sichtbar. Ist in der genommenen Probe kein Virusprotein enthalten oder zu wenig davon, bleibt genau diese Reaktion aus. Das Ergebnis des Tests: negativ. Damit ist das Test-Kit in der Handhabung nicht schwieriger als ein gewöhnlicher Schwangerschaftstest, wie er etwa in der Drogerie oder der Apotheke erhältlich ist. .

Abstrich an der oberen Naseninnenwand entnehmen. Probe wird durch Drehung im Puffer gelöst. Die Einweichzeit beträgt circa 15 Sekunden. Anschließend entnehmen Sie das Teststäbchen. Vier Tropfen werden in das Probeloch der Testkassette gegeben. Ablesen des Testergebnisses in 15 bis 30 Minuten.

Solche Schnelltests können immer nur eine Momentaufnahme sein und vor allem bei Menschen mit hoher Viruslast gut anschlagen. Ein negatives Testergebnis muss nicht heißen, dass man das Virus nicht schon in sich trägt. Ein negatives Ergebnis befreit außerdem nicht davon, die Regeln zum Mindestabstand, zu Hygiene, Maskentragen und Lüften einzuhalten. Bei jedem positiven Test zu Hause sollte sofort ein Anruf beim Hausarzt oder Gesundheitsamt erfolgen.