Wer hat an der Uhr gedreht? - Winterzeit hat begonnen

Der Winter kommt - zumindest fühlt es sich so an, wenn es nun wieder früher dunkel wird. In der Nacht zum Sonntag wurden die Uhren zurückgestellt. Aber sollte die Zeitumstellung nicht schon Geschichte sein?

31. Oktober 2021 - 10:12 Uhr | dpa

Bei der Zeitumstellung gab es keine besonderen Vorkommnisse. © Swen Pförtner/dpa