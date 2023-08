Warum es um die bayerische Brotzeit plötzlich einen Riesen-Hype in den USA gibt

Auf Tiktok sorgt ein Essenstrend für Furore: Das "Girl Dinner". Dem Bayern beziehungsweise der Bayerin kommt das sehr bekannt vor

Ein paar Scheiben Brot, Käse, vielleicht noch ein bisserl Salami, Weintrauben und Essiggurken dazu – alles drapiert auf einem Holzbrettl und schon steht ein Abendessen in Bayern auf dem Tisch, das jeder kennt und mag. Was hierzulande so normal ist, dass man es bayerisch-pragmatisch gar nicht weiter aufbauscht, erlebt auf Tiktok gerade einen viralen Hype. Da heißt das Ganze allerdings nicht Brotzeit, sondern: Girl Dinner. Also Mädchen-Abendessen.

Neuer TikTok-Trend: Woher kommt das "Girl Dinner"?

Bitte was? Dass Essen ständig und überall fotografiert und online geteilt wird, ist nichts Neues. Klick und Mahlzeit! Aber was hat es mit dem Girl Dinner auf sich? Ausgelöst hat den Trend auf dem chinesischen Netzwerk als eine der ersten die US-Amerikanerin Olivia Maher. Die präsentierte in einem Tiktok-Beitrag ihr vermeintlich innovatives Abendessen – sie war offenbar noch nie in Deutschland oder Bayern unterwegs.

Brot und Käse, dazu Trauben und ein paar Gurken. Maher bezieht sich zudem auf eine Nachricht bei Tiktok, deren Verfasserin Brot und Käse an mittelalterliche Bauern erinnere – weil so spartanisch und entbehrungsreich. Wir Bayern nehmen das mal nicht persönlich.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (TikTok). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter TikTok über den Consent-Anbieter verweigert

1,4 Millionen Mal ist dieses Video bereits aufgerufen worden, viele andere Frauen posten nun auch ihre teils akribisch bis absurd angerichteten kalten Platten.

Jetzt hat es der bayerische Klassiker sogar in die "New York Times" geschafft

Sogar die "New York Times" fühlte sich bemüßigt, den Trend aufzugreifen. Die Historikerin Seema Rao von der Uni Cleveland bescheinigte der Zeitung, dass es sich gar um ein feministisches Abendessen handle, weil sich die Frau nicht über das Kochen definiere. Zubereitet wird die kalte Platte nur für einen selbst und nach den eigenen Wünschen. Bleiben wir in diesem Sprech: Selfcare also.

Der "New York Times" gab Maher ein Interview: "Meine Freundinnen und ich lieben es, so zu essen, und es fühlt sich einfach nach einem Mädchen-Essen an, weil wir das so nur zubereiten, wenn unsere Freunde nicht zu Hause sind, wir also kein typisches Abendessen zu uns nehmen." Aha.

Ist das "Girl Dinner" mehr als eine klassische Brotzeit?

Der Unterschied zu einem normalem Abendessen, oder auch dem in den USA beliebten "charcuterie board", was schon sehr nah an eine Brotzeit herankommt, liege hauptsächlich darin, dass man das Essen nur für sich selbst zubereite. Vorlieben anderer spielten dabei keine Rolle – im Mittelpunkt stehe das eigene Wohlbefinden, heißt es weiter in der "New York Times".

Andere TikTok-Nutzer zeigen sich verwirrt

Viele – vor allem deutsche – TikTok-Nutzer verstehen nicht so ganz, inwiefern das jetzt eine Neuheit sein soll, die Frauenrechte und "Empowerment" bestärkt. Kommentare wie "In Deutschland nennen wir das Abendessen" sind dabei keine Seltenheit. Andere User posten unter dem Hashtag Videos, die das Original parodieren und übernehmen damit inzwischen schon fast den Trend.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (TikTok). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter TikTok über den Consent-Anbieter verweigert

Warum man sein Essverhalten an die Anwesenheit des Partners knüpfen und warum der nicht einfach bei der Brotzeit mitessen sollte, lässt sich nicht so ganz erklären, genauso wie die Tatsache, warum man diesen Food-Trend nicht beim richtigen Namen nennt. Nämlich Brotzeit. Ein paar Kommentare unter dem Video deuten zumindest an, dass man sich in Deutschland gerade ein bisschen die Augen reibt.