Unwetter mit Starkregen in Kalifornien - Orte evakuiert

Die Folgen des Klimawandels machen sich auch an der amerikanischen Westküste zunehmend bemerkbar: In Kalifornien fliehen die Menschen immer wieder vor heftigem Regen, starken Winden und Überschwemmungen.

Sacramento

Nach anhaltenden Winterstürmen mit starken Regenfällen haben die Behörden in Kalifornien gestern in mehreren Regionen Evakuierungen angeordnet. Im Süden des Westküstenstaates, in der Region um die Küstenstadt Santa Barbara, wurde vor Überschwemmungen sowie Schlamm- und Gerölllawinen gewarnt. Betroffen war auch der Ort Montecito, wo neben Prinz Harry und Herzogin Meghan auch die Moderatorin Oprah Winfrey und weitere Promis leben.

Seit Ende Dezember wird der bevölkerungsreichste Bundesstaat der USA von heftigem Regen, starken Winden und Überschwemmungen heimgesucht, es gab mehrere Tote. Viele Bäche und Flüsse sind über die Ufer getreten, Straßen in den am schwersten betroffenen Regionen sind teilweise unbefahrbar. Aufgrund von bereits nassen Böden warnen die Behörden auch vor Sturzfluten und Schlammlawinen, besonders in Gebieten, wo zuvor Waldbrände die Pflanzendecke zerstört haben.