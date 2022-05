Totes Mädchen in Hanauer Hochhaus gefunden

Ein totes Mädchen in einer Wohnung, ein schwer verletzter Junge auf der Straße davor. Was ist in Hanau passiert?

11. Mai 2022 - 10:21 Uhr | dpa

Die Polizei in Hanau fand ein totes Mädchen und einen schwer verletzten Jungen. © Stefan Sauer/dpa

Hanau/Offenbach In einem Hochhaus in der Innenstadt von Hanau hat die Polizei am Mittwochmorgen ein totes Mädchen gefunden. Vor dem Haus lag auf der Straße ein schwer verletzter Junge. Er wurde nach Angaben eines Polizeisprechers in Offenbach in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe waren zunächst ungeklärt. Passanten hatten die Polizei gegen 7.20 alarmiert, als sie den Jungen entdeckten. Im neunten Stock des Hauses fanden die Beamten dann das tote Mädchen.