Totes Baby vor Entsorgungsbetrieb in Halle gefunden

Es ist ein grausiger Fund: In Halle ist die Leiche eines Babys gefunden worden. Die Todesursache ist noch nicht geklärt. Die Polizei sichert umfangreiche Spuren.

Polizei bei der Spurensicherung unweit vom Tatort. Am Zaun der Halleschen Stadtwirtschaft wurde am Abend zuvor eine Babyleiche gefunden.

Halle/Saale–

Am Zaun des Geländes eines Entsorgungsbetriebes in Halle ist die Leiche eines Babys gefunden worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten, wurde der Fund der Babyleiche am Montagabend gemeldet.

Die Kriminalpolizei sicherte demnach vor Ort umfangreiche Spuren. Diese müssten noch ausgewertet werden, hieß es weiter. Die genaue Todesursache war zunächst unklar. Eine rechtsmedizinische Untersuchung der Leiche wurde von der Staatsanwaltschaft Halle angeordnet.

Am Dienstag seien Polizeibeamte erneut im Bereich des Fundortes im Einsatz, um Spuren zu suchen und zu sichern, hieß es am Vormittag. Auch Spezialhunde sollten eingesetzt werden.