Toter Säugling in Kölner Babyklappe gefunden

In Köln ermittelt die Polizei im Fall eines toten Säuglings. Der kleine Junge war in einer Babyklappe gefunden worden.

Die Babyklappe befindet sich hinter einem Sichtschutz an einem Gebäude in Köln-Bilderstöckchen.

Köln

In Köln ist am Montag ein Neugeborenes tot in der Babyklappe eines Frauenhauses gefunden worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Im Vordergrund stünden dabei die Todesursache und die Frage, ob der kleine Junge zum Zeitpunkt der Geburt noch gelebt habe und lebensfähig gewesen sei, teilte die Polizei mit. Der Säugling solle dafür obduziert werden. Die Ergebnisse lagen am Nachmittag noch nicht vor, wie eine Polizeisprecherin sagte.

An die Bevölkerung richtete die Polizei die Frage, wer im Laufe des Vormittags Beobachtungen gemacht habe, die mit der Auffindung des toten Säuglings im Zusammenhang stehen könnten. Zudem fragte die Polizei: "Wer kennt eine Frau, die schwanger war, jetzt aber kein Kind hat?" Das Frauenhaus liegt im Stadtteil Bilderstöckchen.

© dpa-infocom, dpa:210712-99-353670/4