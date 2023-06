The Who in Berlin - Zeitreise für Rockerherzen

Nach sieben Jahren ist die legendäre Rockband The Who nach Deutschland zurückgekehrt - für ein einziges, nostalgisches Konzert.

Die Rockband The Who auf der Bühne.

Berlin–

Nostalgie auf der Waldbühne in Berlin: Am Dienstagabend hat die Rockband The Who ihr einziges Konzert in Deutschland auf ihrer "The Who Hits Back!"-Tour gegeben. 14.000 Zuschauerinnen und Zuschauer versammelten sich nach Angaben des Veranstalters, um gemeinsam mit den Rockurgesteinen die großen Hits von früher zu feiern.

Zusammen mit dem Filmorchester Babelsberg wirkten die Songs der Rocklegenden beinahe filmisch. Das Publikum musste in der Hitze der Sommersonne auf den Stühlen des Freilufttheaters zunächst noch etwas auftauen. Doch spätestens als der Klassiker "Pinball Wizard" von der Bühne schallte, erwachten wahre Erinnerungen im bunt gemischten Publikum.

Fast 60 Jahre ist es her, dass The Who im Swinging London gegründet wurden. Von der Ur-Besetzung ist Frontmann Roger Daltrey (79) neben Gitarrist und Songwriter Pete Townshend (77) der einzige Überlebende.

"Jede Show könnte die letzte sein"

Etwa in der Mitte des Sets verließ das Orchester die Bühne. Gitarrist Pete Townshend erzählte beinahe wehmütig: "Wir versuchen unseren Sound von früher zu rekonstruieren. Damals als wir noch jung waren. Das wird wohl kaum funktionieren." Die Schlagkraft der beiden Musiker war - trotz ihres Alters - dennoch bemerkenswert. Der rockige, volle und solide Sound hob einen großen Teil der Zuschauerinnen und Zuschauer von ihren Stühlen.

Ganz so wild wie in den jungen Jahren der Band war es aber nicht: Keine zertrümmerten Instrumente, kein extatisches Springen auf der Bühne. Sänger Roger Daltrey ließ sich dennoch nicht nehmen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit unter Applaus sein Mikrofon herumzuschwingen – wie in alten Zeiten. Seine stimmliche Kraft zeigte der 79-Jährige noch einmal in dem energiegeladenen Song "Won't Get Fooled Again": Nach einer langen instrumentalen Pause schmetterte er ein "Ah" heraus - so rau, so auf den Punkt, dass es alle mitriss.

Beendet wurde der Abend, wie sollte es anders sein, mit dem legendären "Baba O'Riley". Keiner weiß, ob das womöglich das letzte Mal The Who in Deutschland gewesen ist – eine Abschiedstour war es nicht. Noch im Mai wollte Daltrey nicht ausschließen, dass ihr Konzert in Berlin der letzte Auftritt in Deutschland für The Who sein wird. "Mit 79 Jahren muss ich realistisch bleiben", sagte Daltrey damals im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur in London. "Jede Show könnte die letzte sein."