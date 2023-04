Tatverdächtiger nach Attacke in Fitnessstudio festgenommen

Nach der Attacke in einem Fitnessstudio hat die Polizei einen 26-jährigen syrischen Staatsbürger festgenommen.

Polizisten im Einsatz: Bei einer Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio sind am Dienstagabend mehrere Personen schwer verletzt worden.

Duisburg

Nach der Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt ist in der Nacht zum Sonntag ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Dabei handelt es sich um einen 26-jährigen syrischen Staatsbürger, wie die Staatsanwaltschaft Duisburg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zuvor hatte die "Bild" berichtet.