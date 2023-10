Taiwan und Hongkong erwarten erneut Taifun

Warnung vor viel Regen und starken Winden für Südchina und Taiwan. Meteorologen rechnen in den kommenden Tagen mit einem "Super-Taifun".

Hongkong

Die Menschen in Südchina und Taiwan müssen sich erneut auf einen herannahenden Taifun einstellen. Die Wetterbehörde in Taiwan warnte am Montag vor schwerem Regen und starken Winden im Süden der Inselrepublik mit mehr als 23 Millionen Einwohnern. Am Dienstag dürfte Taifun "Koinu" weiter an Kraft gewinnen. Der Mitteilung zufolge könnte er dann von Mittwoch auf Donnerstag aus Südosten kommend am Südzipfel Taiwans auf Land treffen.

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ordnete die Wetterbeobachtungsstelle den tropischen Wirbelsturm für Mittwoch als "Super-Taifun" ein. Die Meteorologen rechnen an dem Tag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 185 Kilometern je Stunde. Laut den Vorhersagen könnte "Koinu" gegen Ende der Woche das chinesische Festland erreichen. Betroffen wären etwa die Metropole Hongkong und die Provinz Guangdong.

In Südchina hatten Taifune in den vergangenen Wochen mit schweren Regenfällen und heftigen Stürmen Straßen unter Wasser gesetzt, zu Erdrutschen geführt sowie Menschen verletzt und getötet.