Studentin getötet: Polizei fasst Verdächtigen

Eine 23-Jährige stirbt in Bayern nach dem Besuch einer Disco einen gewaltsamen Tod. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst.

Prien am Chiemsee

Sechs Wochen nach dem gewaltsamen Tod einer Studentin aus dem Landkreis Rosenheim in Oberbayern hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der zwischen 18 und 21 Jahre alte Heranwachsende sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Samstag mitteilte.

Die Ermittler nannten auf Nachfrage weder das genaue Alter noch den Tatvorwurf, der gegen den jungen Mann erhoben wird. Die Leiche der 23-Jährigen war Anfang Oktober nach einem Discobesuch in Aschau unweit des Chiemsees aus der Prien geborgen worden. Die Soko "Club" hatte intensiv nach dem Täter gefahndet.