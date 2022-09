Sorge um die Queen - Königliche Familie eilt nach Balmoral

Die Ärzte machen sich große Sorgen um die Gesundheit der Queen. Alle ihre Kinder haben sich sofort auf den Weg nach Schloss Balmoral gemacht. Auch Harry und Meghan sollen an ihre Seite eilen.

Balmoral

Medienberichten zufolge sind aus Sorge um die britische Königin Elizabeth II. (96) alle vier Kinder an ihre Seite geeilt oder auf dem Weg dorthin. Zuvor hatte der Palast mitgeteilt, dass die 96 Jahre alte Queen aus Sorge um ihre Gesundheit unter medizinische Beobachtung gestellt wurde.

Wie die BBC am Donnerstagnachmittag berichtete, waren Prinz Charles (73) und seine Frau, Herzogin Camilla (75), sowie Prinzessin Anne (72) bereits auf Schloss Balmoral in Schottland eingetroffen. Prinz Andrew (62) sowie sein jüngerer Bruder Prinz Edward (58) und dessen Frau Gräfin Sophie (57) waren Medienberichten zufolge auf dem Weg.

Während Prinz William aus Sorge um die Gesundheit der Queen zu deren Sommerresidenz Schloss Balmoral reisen, bleibt Herzogin Kate in Windsor. Sie kümmere sich um die drei Kinder des Paares, die am Donnerstag ihren ersten Tag an der neuen Schule hatten, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA.

Nach den Sommerferien und dem Umzug der Familie von London ins etwa 40 Kilometer entfernte Windsor war es für Prinz George (9) und seine jüngeren Geschwister Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) der erste offizielle Tag an der privaten Lambrook School. Am Mittwoch hatten sie nach Palastangaben bereits mit ihren Eltern dort einen Schnuppertag verbracht.

Williams Bruder Prinz Harry (37) und dessen Frau, Herzogin Meghan (41), verzichten dem Bericht zufolge auf ihre Anwesenheit bei den "WellChild Awards" am Donnerstagabend, um ebenfalls zur Queen nach Schottland zu reisen. Prinz Harry setzt sich seit Jahren für die entsprechende Wohltätigkeitsorganisation ein. Das Paar hatte am Dienstag Düsseldorf besucht und lebt eigentlich mit seinen beiden Kindern in Kalifornien.