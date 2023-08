Sonne im Nordwesten und Dauerregen im Südosten

Sommer geht zu Ende - zumindest aus meteorologischer Sicht. Und auch wenn gebietsweise nochmal 20 Grad erreicht werden, wird es sich wohl schon frühherbstlich anfühlen.

Offenbach

Mit zweigeteiltem Wetter beginnt die letzte Woche des diesjährigen meteorologischen Sommers. Vor allem für den Westen und Nordwesten sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix voraus. Die Höchstwerte bewegten sich rund um die 20-Grad-Marke. "Da kann man zwar noch mit dem T-Shirt raus, irgendwie fühlt sich das aber schon nach Frühherbst an", beschreibt der DWD-Meteorologe Martin Jonas die Wetterlage.

Schauer und Gewitter sind möglich. Im Süden und Südosten regnet es weiter, bis in den Dienstag hinein insbesondere südlich der Donau und in Ostbayern.

Besonders betroffen vom Dauerregen werde das Allgäu sein, dort werden bis Dienstagmorgen punktuell nochmals 100 Liter pro Quadratmeter erwartet. Gebietsweise könnten es 40 bis 80 Liter pro Quadratmeter werden. "Entsprechend hoch ist die Hochwasser- und Überschwemmungsgefahr - aber auch die Gefahr von Murenabgängen", erklärte Meteorologe Jonas. Im Dauerregen werden nur Höchstwerte um 14 Grad erwartet.

Der Regen breitet sich der Vorhersage zufolge am Dienstag bis in die Mitte und den Nordosten aus, an den Alpen lassen die Niederschläge dagegen langsam nach. Ansonsten bleibt es meist trocken, die Nachmittagshöchstwerte liegen im Südosten bei 17, sonst bei 21 Grad.

Am Mittwoch lockern sich die Wolken der Vorhersage zufolge im Osten und Süden auf und es bleibt weitgehend trocken. Über die Nordsee und im Tagesverlauf und auch den Westen und Nordwesten ziehen Schauer und kurze Gewitter. Die Temperaturen steigen maximal auf 16 bis 22 Grad.

Aus meteorologischer Sicht beginnt am 1. September - also am Freitag - der Herbst. Zur Vergleichbarkeit von Statistiken fassen die Wetterkundler die Jahreszeiten in ganzen Monaten zusammen: Juni, Juli und August bilden den meteorologischen Sommer - und September, Oktober, November den meteorologischen Herbst. Im Unterschied dazu ist der kalendarische oder astronomische Herbstanfang in diesem Jahr am 23. September, wenn Tag und Nacht gleich lang sind.