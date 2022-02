So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Der Winter war in weiten Teilen Deutschland vor allem grau. Am Wochenende wird es erstmals frühlingshaft. Zum Wochenstart schlägt das Wetter jedoch wieder um.

In weiten Teilen Deutschlands scheint am Wochenende die Sonne.

Offenbach

Blauer Himmel, Sonne und relativ milde Temperaturen - für diesen Sonntag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestes Ausflugswetter vorher.

Nur in der Nähe der Nordsee halten sich hartnäckige Wolken, wie der DWD am Samstag in Offenbach vorhersagte. Am Nachmittag ziehen dann im Westen und Nordwesten Wolken auf, und es wird windig.

Die Temperaturen steigen laut DWD bis auf frühlingshafte 15 Grad im Breisgau. Kühler ist es im Nordosten, so werden es auf Rügen nur 5 Grad. In der neuen Woche bleibt es der Vorhersage zufolge mild, dazu wird es tendenziell wolkig und windig.

Wochenstart wird teils nochmal sonnig

Am Montag kann sich der Osten und Südosten Deutschlands nochmals über Sonne freuen, ansonsten ist es bewölkt, und es regnet hin und wieder. Milde 10 bis 13 Grad sagt der DWD vorher. Kühler bleibt es im Großteil von Bayern, in den Mittelgebirgen und an der Nordsee. Ein Zwischenhoch-Einfluss lässt am Dienstagnachmittag die Sonne hervorblitzen, die Temperaturen bewegen sich zwischen 7 und 11 Grad. An den Alpen ist es mit 5 Grad kühler, und es schneit zunächst. Die Schneefallgrenze steigt der Vorhersage zufolge aber rasch an.

Mit 10 bis 15 Grad geht es mild weiter, dazu ist es regnerisch und windig bis stürmisch - wie stark, sei noch nicht absehbar. Schnee und Frost hätten bei der Wetterlage im Flachland jedenfalls schlechte Karten, erklärte DWD-Meteorologe Markus Übel.