59 Tote und 150 Verletzte bei Halloween-Feiern in Seoul

Bei Halloween-Feierlichkeiten in einem Ausgehviertel in der südkoreanischen Hauptstadt sind dutzende Menschen gestorben. Vieles ist noch unklar.

29. Oktober 2022 - 19:29 Uhr | dpa

Rettungskräfte und Feuerwehrleute sind an der Unfallstelle in Seoul im Einsatz.

Seoul

Bei Halloween-Feiern in Seoul sind mindestens 59 Menschen umgekommen und 150 weitere verletzt worden. Das meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap in der Nacht zum Sonntag unter Berufung auf Behördenangaben. Die Tragödie ereignete sich in Itaewon, einem Ausgehviertel in der südkoreanischen Hauptstadt.

Präsident Yoon Suk-yeol ordnete an, weiteres Notfallpersonal in die Region zu entsenden und Krankenhausbetten vorzubereiten. Seouls Bürgermeister Oh Se-hoon, der derzeit auf Besuch in Europa ist, soll laut Yonhap seine sofortige Rückkehr angekündigt haben. Die genauen Gründe für die Tragödie waren zunächst noch unklar.